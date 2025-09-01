В ГД назвали недостаточным повышение МРОТ до 27 тыс. рублей

Глава партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в интервью ТАСС выразил мнение, что запланированное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей является недостаточным, и что реальная потребность в нем составляет около 60 тысяч рублей.

Депутат отметил, что предложенное Минтрудом увеличение МРОТ на 20,7% к 2026 году, до 27 тысяч рублей, с учётом того, что прожиточный минимум составит 19,3 тысячи рублей, не обеспечит достойного уровня жизни. По его словам, фактический прожиточный минимум в 2026 году будет находиться в пределах 35-43 тысяч рублей, поэтому и МРОТ должен быть выше, достигая примерно 60 тысяч рублей.

Миронов объяснил это несоответствие существующими методологиями расчёта ключевых показателей, включая потребительскую корзину. Парламентарий подчеркнул необходимость адекватной оценки текущей ситуации и повышения как минимальных стандартов, так и общего уровня заработных плат и социальной помощи.

Он также анонсировал проведение партией исследования для определения реальных размеров потребительской корзины и прожиточного минимума по различным категориям населения, таким как пенсионеры, студенты и семьи с детьми, включая многодетные. По итогам этого детального анализа, по словам Миронова, будут представлены конкретные предложения правительству.