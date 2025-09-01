В ГД назвали недостаточным повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
Миронов заявил, что МРОТ в России должен составлять 60 тысяч рублей
Глава партии «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в интервью ТАСС выразил мнение, что запланированное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 27 тысяч рублей является недостаточным, и что реальная потребность в нем составляет около 60 тысяч рублей.
Депутат отметил, что предложенное Минтрудом увеличение МРОТ на 20,7% к 2026 году, до 27 тысяч рублей, с учётом того, что прожиточный минимум составит 19,3 тысячи рублей, не обеспечит достойного уровня жизни. По его словам, фактический прожиточный минимум в 2026 году будет находиться в пределах 35-43 тысяч рублей, поэтому и МРОТ должен быть выше, достигая примерно 60 тысяч рублей.
Миронов объяснил это несоответствие существующими методологиями расчёта ключевых показателей, включая потребительскую корзину. Парламентарий подчеркнул необходимость адекватной оценки текущей ситуации и повышения как минимальных стандартов, так и общего уровня заработных плат и социальной помощи.
Он также анонсировал проведение партией исследования для определения реальных размеров потребительской корзины и прожиточного минимума по различным категориям населения, таким как пенсионеры, студенты и семьи с детьми, включая многодетные. По итогам этого детального анализа, по словам Миронова, будут представлены конкретные предложения правительству.
Ранее в Государственной Думе звучали предложения об увеличении пенсионных выплат до уровня, двукратно превышающего минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Иными словами, при нынешнем МРОТ, составляющем 22 440 рублей, пенсии могли бы достигать примерно 45 тысяч рублей. Депутаты также выразили обеспокоенность по поводу существующих различий в размерах пенсий по всей стране, отмечая необходимость системных решений для выравнивания этой ситуации.