«Никто не хотел»: Эрик тен Хаг уволен с поста главного тренера «Байера» после двух матчей

1 сентября, 12:31

ФК Байер заявил об увольнении главного тренера Эрика тен Хага

Немецкий «Байер» из Леверкузена объявил об уходе Эрика тен Хага с должности главного тренера. Наставник проработал в клубе всего несколько недель и успел провести лишь два матча. Об увольнении функционера сообщила пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

«Это решение далось нам нелегко. Никто не хотел этого шага. Однако последние недели показали, что создание новой и успешной команды в этом составе не может быть целенаправленным. Мы твёрдо верим в качество нашей команды и теперь сделаем всё возможное, чтобы сделать следующие шаги в развитии в новом составе», — сказал управляющий директор Sport Саймон Рольфес.

Нидерландский тренер возглавил «Байер» перед стартом сезона-2025/26. Под его руководством команда провела два тура в чемпионате Германии, набрав одно очко. До этого тен Хаг возглавлял «Манчестер Юнайтед», с которым успел выиграть Кубок английской лиги в феврале 2023 года и Кубок Англии в мае 2024-го. В октябре того же года специалист был уволен с поста главного тренера «МЮ».

Ранее главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после поражения от махачкалинского клуба со счётом 0:1 в седьмом туре РПЛ допустил возможность ухода в отставку. Он отметил, что футболисты не выполняют его установки, и предположил, что для исправления ситуации команде может понадобиться другой наставник.

