Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 21:20

Карпин заявил о готовности уйти с поста главного тренера московского Динамо

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста после поражения от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:1 в матче седьмого тура РПЛ. На пресс-конференции он отметил, что игроки не выполняют его указаний, и допустил необходимость смены тренера для исправления ситуации.

«А чего нет? Первый раз, что ли?» — сказал Карпин.

Специалист согласился с мнением, что поражение его команды в Каспийске можно назвать позором.

В текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (четыре поражения и одна ничья в четырёх играх). Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков по итогам седьмого тура.

Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Иорданией и Катаром
Сборная России объявила окончательный состав на матчи с Иорданией и Катаром

Ранее появились сообщения о том, что футбольный клуб «Динамо» может разорвать контракт с защитником Муми Нгамалё. Причиной этому стал скандал, связанный с его девушкой Ники Черемисиновой. Она активно вмешивается в дела клуба и открыто высказывает недовольство по поводу главного тренера Валерия Карпина, который, по её мнению, несправедливо не включает камерунского защитника в основной состав команды.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Валерий Карпин
  • ФК Динамо Москва
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar