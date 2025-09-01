Карпин заявил о готовности уйти с поста главного тренера московского Динамо
Валерий Карпин. Обложка © Telegram / Сборная России по футболу
Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста после поражения от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:1 в матче седьмого тура РПЛ. На пресс-конференции он отметил, что игроки не выполняют его указаний, и допустил необходимость смены тренера для исправления ситуации.
«А чего нет? Первый раз, что ли?» — сказал Карпин.
Специалист согласился с мнением, что поражение его команды в Каспийске можно назвать позором.
В текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (четыре поражения и одна ничья в четырёх играх). Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков по итогам седьмого тура.
Ранее появились сообщения о том, что футбольный клуб «Динамо» может разорвать контракт с защитником Муми Нгамалё. Причиной этому стал скандал, связанный с его девушкой Ники Черемисиновой. Она активно вмешивается в дела клуба и открыто высказывает недовольство по поводу главного тренера Валерия Карпина, который, по её мнению, несправедливо не включает камерунского защитника в основной состав команды.