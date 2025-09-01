Карпин заявил о готовности уйти с поста главного тренера московского Динамо

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин заявил о возможном уходе с поста после поражения от махачкалинского «Динамо» со счётом 0:1 в матче седьмого тура РПЛ. На пресс-конференции он отметил, что игроки не выполняют его указаний, и допустил необходимость смены тренера для исправления ситуации.

«А чего нет? Первый раз, что ли?» — сказал Карпин.

Специалист согласился с мнением, что поражение его команды в Каспийске можно назвать позором.

В текущем сезоне команда не выиграла ни одного гостевого матча (четыре поражения и одна ничья в четырёх играх). Московское «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков по итогам седьмого тура.