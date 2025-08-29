Девушка Нгамалё объявила войну Карпину — футболист может покинуть «Динамо»

Футбольный клуб «Динамо» может расстаться с защитником Муми Нгамалё на фоне скандала, связанного с поведением его девушки Ники Черемисиновой. Как сообщает SHOT, возлюбленная спортсмена активно вмешивается в клубные дела, публично критикуя главного тренера сборной России Валерия Карпина за то, что тот не включает камерунского защитника в основной состав.

С момента начала отношений с Черемисиновой игровая карьера Нгамалё пошла на спад — футболист реже появляется в стартовом составе, а его результативность значительно снизилась. Несмотря на то, что руководство «Динамо» уже выставило защитника на трансфер, сам игрок не горит желанием покидать Россию из-за романтических отношений.

Ника рассказала о случившемся. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @nikkiseey

Особое беспокойство клуба вызывает поведение Черемисиновой на официальных мероприятиях: она самостоятельно определяет, в каких клубных акциях будет участвовать её партнёр, что нарушает внутренний регламент. Её активность в социальных сетях, где она открыто критикует тренерский штаб, создаёт дополнительное напряжение в команде.

Футболист вместе со своей девушкой. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ @nikkiseey

Личность самой Ники Черемисиновой также вызывает вопросы. Ранее она занималась продвижением финансовой пирамиды MANEO, а её нынешний бизнес связан с сетью студий красоты. После недавнего развода с бизнесменом Сейраном Мамадалиевым она переехала с Нгамалё в арендованную квартиру в «Москва-Сити» с ежемесячной платой 370 тысяч рублей, что контрастирует с её скромным прошлым — до переезда в столицу она проживала в маленьком доме в селе Русская Селитьба Самарской области.

Вопрос о том, последует ли Черемисинова за футболистом в случае его трансфера в другую страну, остаётся открытым. В настоящее время клуб ищет варианты решения сложившейся ситуации, которая начинает негативно влиять на атмосферу в команде.