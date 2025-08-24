Динамо одержали первую победу под руководством Карпина, обыграв Пари НН

В шестом туре Мир – Российской премьер-лиги московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 3:0. Матч прошёл на домашнем стадионе бело-голубых.

Первый гол был забит Денисом Макаровым на 16-й минуте. Данный мяч стал для него третьим подряд в чемпионате: ранее форвард отличался в матчах против «Сочи» (1:1) и ЦСКА (1:3). Во втором тайме Даниил Фомин удвоил преимущества.

Под руководством Валерия Карпина, возглавившего команду перед началом сезона, «Динамо» одержало первую победу. Это достижение особенно значимо на фоне предыдущих пяти туров чемпионата России, где команда не забивала больше одного гола.