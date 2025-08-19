«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ в матче с «Динамо»

Мессенджер MAX
19 августа, 02:16

Пари НН обыграл Динамо со счётом 2:0 в матче РПЛ

Обложка © Freepik / jcomp

В заключительном матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Пари Нижний Новгород» одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0. Игра прошла на нейтральном поле в Саранске.

Авторами забитых мячей стали Хуан Боселли, открывший счёт на 16-й минуте, и Олакунле Олусегун, закрепивший преимущество нижегородцев на 41-й минуте.

Местом проведения матча был выбран Саранск, поскольку на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде в настоящее время ведутся ремонтные работы. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет вернуться на родную арену уже в сентябре.

Эта победа стала первой для «Пари НН» в текущем чемпионате, позволив команде набрать 3 очка и расположиться на 15-ой строчке в турнирной таблице. До этого нижегородцы потерпели поражения во всех четырёх стартовых турах. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает 11-е место с 5 очками в активе.

В следующем туре «Пари НН» отправится в Москву, где встретится с местным «Динамо», а махачкалинское «Динамо» ждёт выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Обе игры запланированы на 23 августа.

Судья Опейкина удалила футболиста Ростова за касание во время матча Кубка России

Ранее главный тренер «Ахмат» Станислав Черчесов поблагодарил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за поддержку во время матча с «Крыльями Советов». Он отметил, что чеченский лидер играет особую роль в развитии футбола в регионе. Тренер выразил надежду, что команда будет радовать своего покровителя успехами.

Виталий Приходько
