«Пари НН» одержал первую победу в сезоне РПЛ в матче с «Динамо»

В заключительном матче пятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Пари Нижний Новгород» одержали победу над махачкалинским «Динамо» со счётом 2:0. Игра прошла на нейтральном поле в Саранске.

Авторами забитых мячей стали Хуан Боселли, открывший счёт на 16-й минуте, и Олакунле Олусегун, закрепивший преимущество нижегородцев на 41-й минуте.

Местом проведения матча был выбран Саранск, поскольку на домашнем стадионе «Пари НН» в Нижнем Новгороде в настоящее время ведутся ремонтные работы. Генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов выразил надежду на то, что команда сможет вернуться на родную арену уже в сентябре.

Эта победа стала первой для «Пари НН» в текущем чемпионате, позволив команде набрать 3 очка и расположиться на 15-ой строчке в турнирной таблице. До этого нижегородцы потерпели поражения во всех четырёх стартовых турах. Махачкалинское «Динамо», в свою очередь, занимает 11-е место с 5 очками в активе.

В следующем туре «Пари НН» отправится в Москву, где встретится с местным «Динамо», а махачкалинское «Динамо» ждёт выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Обе игры запланированы на 23 августа.