Черчесов обратился к Рамзану Кадырову после победы «Ахмата»
Черчесов поблагодарил Кадырова за поддержку на матче Ахмата и Крыльев Советов
Станислав Черчесов и Рамзан Кадыров. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев, Александр Кряжев
Наставник футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за поддержку во время матча с «Крыльями Советов». Он отметил, что чеченский лидер играет особую роль в развитии футбола в регионе.
Черчесов охарактеризовал Кадырова как большого любителя футбола, вспомнив их совместные игры во время предыдущей работы в республике и отметив хороший уровень игры главы региона. Тренер выразил надежду, что команда будет радовать своего покровителя успехами.
«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!» — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.
Напомним, ранее «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Игра прошла на родном стадионе команды из Чечни.