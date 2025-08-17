Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 августа, 10:15

Черчесов обратился к Рамзану Кадырову после победы «Ахмата»

Черчесов поблагодарил Кадырова за поддержку на матче Ахмата и Крыльев Советов

Станислав Черчесов и Рамзан Кадыров. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев, Александр Кряжев

Станислав Черчесов и Рамзан Кадыров. Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев, Александр Кряжев

Наставник футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за поддержку во время матча с «Крыльями Советов». Он отметил, что чеченский лидер играет особую роль в развитии футбола в регионе.

Черчесов охарактеризовал Кадырова как большого любителя футбола, вспомнив их совместные игры во время предыдущей работы в республике и отметив хороший уровень игры главы региона. Тренер выразил надежду, что команда будет радовать своего покровителя успехами.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!» — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.

Президентом ФК «Ахмат» после ухода Кадырова назначен Якуб Закриев
Президентом ФК «Ахмат» после ухода Кадырова назначен Якуб Закриев

Напомним, ранее «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Игра прошла на родном стадионе команды из Чечни.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Станислав Черчесов
  • Рамзан Кадыров
  • ФК Ахмат
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar