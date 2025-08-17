Черчесов обратился к Рамзану Кадырову после победы «Ахмата»

Наставник футбольного клуба «Ахмат» Станислав Черчесов выразил благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за поддержку во время матча с «Крыльями Советов». Он отметил, что чеченский лидер играет особую роль в развитии футбола в регионе.

«Ну, естественно, руководитель такого масштаба... Он любит футбол, когда я здесь работал, мы часто с ним играли в футбол. Рамзан Ахматович очень любит, сам играет очень хорошо, кстати. Надеемся, что мы его будем радовать!» — приводит пресс-служба «Ахмата» слова Черчесова.