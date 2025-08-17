Ахмат обыграл Крылья Советов со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ

ФК «Ахмат» из Грозного одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Игра прошла на родном стадионе команды из Чечни.

Эгаш Касинтура отличился дважды — на пятой и семьдесят девятой минутах. Мохамед Конате реализовал пенальти на 51-й. У гостей единственный гол на 85-й минуте забил Владимир Игнатенко.