Ахмат обыграл Крылья Советов со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ
Обложка © ФК «Ахмат»
ФК «Ахмат» из Грозного одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Игра прошла на родном стадионе команды из Чечни.
Эгаш Касинтура отличился дважды — на пятой и семьдесят девятой минутах. Мохамед Конате реализовал пенальти на 51-й. У гостей единственный гол на 85-й минуте забил Владимир Игнатенко.
После этой встречи «Ахмат» набрал шесть очков и занял седьмую строчку турнирной таблицы, «Крылья Советов» располагаются пятыми с восемью очками. Следующие встречи пройдут 22 и 24 августа: «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом», самарцы примут «Краснодар».
А ранее «Оренбург» в домашней встрече одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Это был второй матч грозненского клуба под руководством Станислава Черчесова. До этого футбольный клуб из Грозного победил «Зенит» в матче четвёртого тура.