Регион
16 августа, 22:28

Ахмат обыграл Крылья Советов со счётом 3:1 в пятом туре РПЛ

Обложка © ФК «Ахмат»

ФК «Ахмат» из Грозного одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в пятом туре Российской премьер-лиги, завершив матч со счётом 3:1. Игра прошла на родном стадионе команды из Чечни.

Эгаш Касинтура отличился дважды — на пятой и семьдесят девятой минутах. Мохамед Конате реализовал пенальти на 51-й. У гостей единственный гол на 85-й минуте забил Владимир Игнатенко.

После этой встречи «Ахмат» набрал шесть очков и занял седьмую строчку турнирной таблицы, «Крылья Советов» располагаются пятыми с восемью очками. Следующие встречи пройдут 22 и 24 августа: «Ахмат» сыграет на выезде с «Оренбургом», самарцы примут «Краснодар».

А ранее «Оренбург» в домашней встрече одержал победу над «Ахматом» со счётом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка России. Это был второй матч грозненского клуба под руководством Станислава Черчесова. До этого футбольный клуб из Грозного победил «Зенит» в матче четвёртого тура.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • ФК Ахмат
  • ФК Крылья Советов
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт
