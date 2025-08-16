Матч с удалением и двумя пенальти между «Спартаком» и «Зенитом» закончился вничью

Игра для гостей осложнилась удалением Дугласа Сантоса на 50-й минуте. Перед первым голом «Зенита» вратарь «Спартака» Александр Максименко сумел отразить пенальти от Кассьерры. В концовке матча, на 88-й минуте, Эсекьель Барко из «Спартака» не смог реализовать пенальти, нарушив правила при исполнении (два касания мяча).

Напомним, что до этого «Спартак» потерпел поражение в матче против «Локомотива» с результатом 2:4, в то время как «Зенит» не смог одержать победу в выездной игре с «Ахматом». Для грозненской команды эта встреча стала дебютной под руководством Станислава Черчесова, который после десятилетнего перерыва снова возглавил клуб Российской Премьер-Лиги.