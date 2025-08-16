ЦСКА подписал 24-летнего колумбийского вингера Даниэля Руиса

Московский ЦСКА объявил о переходе 24-летнего крайнего нападающего Даниэля Руиса из колумбийского «Мильонариоса». Арендный контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления. В армейском клубе Руис получил 19-й номер.