Регион
16 августа, 01:10

ЦСКА подписал 24-летнего колумбийского вингера Даниэля Руиса

Даниэль Руис. Обложка © Telegram / ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о переходе 24-летнего крайнего нападающего Даниэля Руиса из колумбийского «Мильонариоса». Арендный контракт с футболистом рассчитан до конца сезона 2025/26 с опцией продления. В армейском клубе Руис получил 19-й номер.

ЦСКА подписал 24-летнего колумбийского вингера Даниэля Руиса. Видео © Telegram / ПФК ЦСКА

За четыре года в «Мильонариос» колумбиец провёл 196 матчей, забил 22 гола и отдал 33 голевые передачи.

Ранее клуб Матвея Сафонова ПСЖ сообщил о подписании конкуретна российского голкипера — Люки Шевалье. Сумма трансфера составила 40 млн евро.

Артём Гапоненко
