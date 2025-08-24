ФК Динамо обвинил новосибирского тренера в незаконном использовании бренда

Новосибирский футбольный тренер и бизнесмен Алексей Краснокутский столкнулся с претензиями со стороны московского «Динамо» из-за неправомерного использования бренда клуба в своей детской академии. Об этом сообщает редакция РИА «ФедералПресс», располагающая соответствующим письмом.

ВФСО «Динамо» направило претензию с требованием немедленного прекращения использования товарных знаков, сходных до степени смешения с официальной символикой общества. Речь идёт о букве «Д» в логотипе академии, которая, по мнению представителей клуба, имеет чрезмерное сходство с их собственной эмблемой.

В академии Краснокутского утверждают, что учреждение имеет десять филиалов в разных районах Новосибирска, а тренеры обладают лицензиями UEFA. В августе 2025 года академия получила лицензию на образовательную деятельность от министерства образования Новосибирской области.

При этом в Новосибирске продолжает работать официальная академия «Динамо», действующая по франшизе, из которой ранее ушёл Алексей Краснокутский. Конфликт возник на фоне параллельной деятельности двух футбольных школ в одном городе.