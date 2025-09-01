Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское

Ранее футболист, получивший российский паспорт по указу президента РФ в октябре 2024 года, сменил спортивное гражданство и перестал считаться легионером в российском чемпионате. 31-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года, за это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.