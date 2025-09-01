Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское
Дуглас Сантос. Обложка © Telegram / Футбольный клуб «Зенит»
Капитан петербургского «Зенита» Дуглас Сантос вновь получил бразильское спортивное гражданство. Такой вывод можно сделать из опубликованных на официальном сайте ФИФА данных.
Ранее футболист, получивший российский паспорт по указу президента РФ в октябре 2024 года, сменил спортивное гражданство и перестал считаться легионером в российском чемпионате. 31-летний защитник выступает за «Зенит» с 2019 года, за это время он пять раз становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и пять раз — Суперкубок.
Напомним, что Бразилия вызывала Дугласа Сантоса для участия в квалификационных матчах на футбольный ЧМ-2026. В состав бразильской сборной включён ещё один игрок «Зенита» — полузащитник Луис Энрике.