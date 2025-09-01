Зумерам запретили брать родителей на собеседования

Присутствие родителей на собеседовании со взрослыми кандидатами российские работодатели могут расценить как проявление слабости и несамостоятельности. Об этом заявила HR-директор коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова.

По словам эксперта, такое явление сейчас наблюдается в США: зумеры действительно приводят на собеседования родителей, а те могут даже помочь пройти тестовые задания. Однако на российском рынке труда подобная практика вряд ли приживётся.

«Но важно понимать: даже там (в США — Прим. Life.ru) это не стало массовым явлением, скорее, отдельные случаи, которые вызывают много дискуссий. Для российского рынка труда подобный тренд был бы особенно разрушительным. Наши работодатели ожидают от кандидата зрелости и самостоятельности», — сказала Зеленкова в комментарии агентству «Москва».

Эксперт отметила, что с профессиональной точки зрения такая практика не способствует развитию молодых специалистов, лишая их опыта самостоятельного движения по карьерному пути. По её мнению, родителям лучше ограничиться помощью в оформлении резюме, советами по поведению на интервью и моральной поддержкой, позволяя взрослым детям самим нести ответственность за трудоустройство.