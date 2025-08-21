«Не продешевить»: HR-эксперт объяснила, как уверенно обсудить зарплату на собеседовании

Соискателю следует проявлять инициативу и выяснять детали оплаты труда и предполагаемого функционала непосредственно во время собеседования. Такое мнение высказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. По её словам, вопросы о заработной плате целесообразно поднимать ещё на стадии телефонного разговора с рекрутером.

Эксперт уточнила, что это поможет избежать несовпадений в ожиданиях на очном собеседовании и, как следствие, пустой траты времени. Необходимость уточнения финансовых аспектов обусловлена тем, что работодатели зачастую скрывают информацию об оплате в описании вакансии, например, чтобы избежать сравнений с зарплатами действующих сотрудников, объясняет специалист.

«При этом важно, чтобы соискатель сам определился, какая зарплата для него оптимальна. Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнёт работодателя. Плюс это даст возможность обосновать желаемый размер зарплаты тем, что он является средним по рынку», — пояснила Лоикова в беседе с «Москвой 24».

Также рекомендуется сразу прояснять объём задач, за который предлагается указанная сумма. Описание вакансии часто не содержит полного перечня обязанностей, и их может оказаться значительно больше, что должно влиять на размер оплаты труда, отмечает Лоикова. Также следует узнать структуру заработной платы. Заявленная сумма может включать не только оклад, но и бонусы, которые зависят от выполнения определённых условий и не всегда гарантированы.

Также следует обсудить размер оклада на период испытательного срока и уточнить, предусмотрена ли индексация заработной платы с учётом инфляции, добавляет Лоикова. Эксперт советует сразу выяснить наличие социального пакета и его наполнение. Если предлагается ДМС, необходимо уточнить, какие услуги он покрывает, так как иногда он включает только базовые услуги, доступные и в обычной поликлинике.