Гарантирован взрыв мозга: 5 триллеров, где финал вас просто шокирует
Самое интересное в любой детективной истории — постараться самому разгадать интригу. Life.ru предлагает вашему вниманию пять захватывающих триллеров, в которых вы навряд ли угадаете развязку.
5 фильмов, где последние 10 минут меняют всё. Рейтинги зашкаливают. Обложка © Кадр из фильма «Зодиак», режиссёр Дэвид Финчер / Kinopoisk
Триллеры с неожиданной концовкой — это особый вид кинематографического искусства, где режиссёры играют с восприятием зрителя, заставляя оставаться в напряжении до самых финальных кадров. В нашем обзоре, основанном на рейтингах «Кинопоиска» и IMDb, мы рассмотрим пять выдающихся картин, которые демонстрируют разные подходы к созданию напряжения и поразительных развязок. От основанного на реальных событиях «Зодиака» до новаторского «Поиска», эти фильмы не просто развлекают, но и заставляют задуматься о природе зла, моральных дилеммах и том, как технологии изменили нашу жизнь и кинематограф.
5. «Девушка в поезде» (The Girl on the Train)
Фото © Кадр из фильма «Девушка в поезде», режиссёр Тейт Тейлор / Kinopoisk
- Рейтинги: Kinopoisk — 6,6 / IMDb — 6,5
- Год производства: 2016
- Страна: США
- Жанр: триллер, детектив, драма, криминал
- Режиссёр: Тейт Тейлор
- В главных ролях: Эмили Блант, Хейли Беннетт, Ребекка Фергюсон, Джастин Теру, Люк Эванс и другие
Рейчел Уотсон, потерявшая и работу, и брак, пытается справиться с пустотой при помощи алкоголя и бесконечных поездок в электричке. Каждый день из окна вагона она видит привычный пейзаж: дом бывшего мужа Тома, его новой жены Анны и соседей — Скотта и Меган Хипвелл, чью жизнь воображает идеальной. Но однажды эта иллюзия рушится: Рейчел замечает, что у Меган есть тайный любовник. Не выдержав, героиня решает вмешаться и, сойдя на нужной станции, высказать всё, что думает. Утро оборачивается кошмаром — Рейчел приходит в себя в крови, ничего не помня, а вскоре узнаёт, что Меган исчезла и найдена мёртвой.
Интересные факты:
- Роман Полы Хокинс, по которому снят фильм, стал мировым бестселлером и получил неофициальное прозвище «новая «Исчезнувшая»», хотя сюжеты кардинально отличаются.
- Чтобы правдоподобно сыграть опустившуюся от горя и алкоголя героиню, Эмили Блант намеренно надевала на съёмки мешковатую, немодную одежду, чтобы выглядеть уставшей и потрёпанной. Актриса использовала «антигламурный» грим для имитации последствий алкоголизма и усталости.
- Действие романа происходило в Великобритании, но для его экранизации студия DreamWorks перенесла место действия в США, в штат Нью-Йорк.
4. «Зодиак» (Zodiac)
Фото © Кадр из фильма «Зодиак», режиссёр Дэвид Финчер / Kinopoisk
- Рейтинги: Kinopoisk — 7,32 / IMDb — 6,7
- Год производства: 2007
- Страна: США
- Жанр: триллер, детектив, драма, криминал
- Режиссёр: Дэвид Финчер
- В главных ролях: Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни – мл., Хлоя Севиньи и другие
4 июля 1969 года неизвестный расстреливает влюблённую пару на окраине города Вальехо в штате Калифорния. На город опускается парализующий страх, когда загадочный убийца, известный как Зодиак, начинает свою кровавую игру, присылая в газеты шифрованные послания и угрожая убить ещё 12 человек, если текст письма, содержащий тайну его личности, не будет опубликован в передовице. Фокус истории смещается с самого маньяка на троих людей — карикатуриста Роберта Грейсмита и двух детективов — чьи жизни и карьеры медленно поглощаются одержимостью поймать неуловимого преступника, который, кажется, всегда на два шага впереди.
Интересные факты:
- Дэвид Финчер воссоздал атмосферу 70-х с помощью цифровых технологий: современные здания и вывески убирали в CGI.
- Съёмки велись на цифровую камеру Thomson Viper — одна из первых крупных студийных работ полностью в цифре.
- Для сцен нападений использовались разные актёры, чтобы подчеркнуть неуловимость преступника.
- Актёр, сыгравший самого Зодиака, не был указан в титрах, чтобы сохранить интригу и таинственность персонажа. Его личность держалась в строжайшем секрете даже от большинства членов съёмочной группы.
3. «Исчезнувшая» (Gone Girl)
Фото © Кадр из фильма «Исчезнувшая», режиссёр Дэвид Финчер / Kinopoisk
- Рейтинги: Kinopoisk — 8,0 / IMDb — 8,1
- Год производства: 2014
- Страна: США
- Жанр: триллер, детектив, драма
- Режиссёр: Дэвид Финчер
- В главных ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк, Нил Патрик Харрис, Тайлер Перри, Кэрри Кун и другие
У Ника Данна, преподавателя литературы, и его жены Эми наступает пятая годовщина свадьбы. Но праздник оборачивается трагедией: вернувшись домой, Ник обнаруживает пустой дом и следы борьбы, а его супруга бесследно исчезла. Всё указывает на похищение, и история моментально становится достоянием прессы. Причина — сама Эми: именно она в детстве вдохновила своих родителей на серию популярных книг о «Супер-Эми» — и её исчезновение превращается в национальную сенсацию. Под пристальным вниманием журналистов и полиции Ник постепенно из любящего мужа превращается в главного подозреваемого, а брак, казавшийся внешне идеальным, начинает раскрываться с неожиданной стороны.
Интересные факты:
- Автор романа Гиллиан Флинн сама написала сценарий, добавив новые акценты и ещё более мрачный финал.
- Розамунд Пайк ради роли прошла месяцы подготовки: изучала манеру речи и поведение жертв домашнего насилия. Её образ принёс актрисе номинацию на «Оскар».
- Бен Аффлек не случайно согласился носить бейсболку с логотипом «Нью-Йорк Янкиз» — это была тонкая насмешка: режиссёр Финчер знал, что актёр – фанат «Ред Сокс» будет сопротивляться, и использовал это напряжение в кадре.
2. «Пленницы» (Prisoners)
Фото © Кадр из фильма «Пленницы», режиссёр Дени Вильнёв / Kinopoisk
- Рейтинги: Kinopoisk — 8,2 / IMDb — 8,1
- Год производства: 2013
- Страна: США
- Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
- Режиссёр: Дени Вильнёв
- В главных ролях: Хью Джекман, Джейк Джилленхол, Виола Дэвис, Мария Белло, Терренс Ховард и другие
В тихом пригороде в День благодарения пропадают две маленькие девочки. Единственная зацепка — потрёпанный фургон, который видели на их улице. Когда полиция задерживает умственно отсталого водителя, но не может найти доказательств для его задержания, отец одной из пропавших, обычный и спокойный человек, оказывается перед мучительным моральным выбором: как далеко он готов зайти в поисках правды, если на кону жизнь его ребёнка?
Интересные факты:
- Сценарий фильма почти десять лет входил в знаменитый чёрный список (The Black List) — ежегодный рейтинг лучших, но ещё не снятых голливудских сценариев.
- Хью Джекман и Джейк Джилленхол, играющие отчаявшегося отца и детектива, практически не общались друг с другом вне съёмочной площадки, чтобы усилить напряжение и непонимание между их персонажами.
- В начале фильма герой Джекмана разделывает оленя — актёр специально учился этому у профессионального охотника.
1. «Поиск» (Searching)
Фото © Кадр из фильма «Поиск», режиссёр Аниш Чаганти / Kinopoisk
- Рейтинги: Kinopoisk — 7,5 / IMDb — 7,6
- Год производства: 2018
- Страна: США
- Жанр: детектив, триллер, драма
- Режиссёр: Аниш Чаганти
- В главных ролях: Джон Чо, Сара Сон, Алекс Джейн Гоу, Меган Лю, Кайя Доун Лау и другие
Отец-одиночка Дэвид Ким привык общаться с дочерью Марго через сообщения и видеочаты. Когда однажды вечером она не выходит на связь, он в панике понимает, что не знает ни её друзей, ни увлечений. Его единственная ниточка — её ноутбук. В отчаянной попытке найти хоть какие-то ключи к разгадке, Дэвид погружается в цифровой мир дочери, где каждое открытое окно, каждое забытое сообщение и каждая скрытая папка приоткрывают дверь в тайны, о которых он и не подозревал.
Интересные факты:
- Фильм был снят всего за 13 дней, однако весь постановочный процесс (подготовка анимации, интерфейсов, скринкастов) занял почти два года.
- Главную роль отца сыграл Джон Чо, что стало одним из первых случаев в современном Голливуде, когда американец азиатского происхождения получил главную роль в крупном триллере, не связанном с его национальностью.
- Режиссёр Аниш Чаганти изначально снял фильм как короткометражку для конкурса, объявленного компанией Google. Победа в этом конкурсе и внимание к его работе в итоге позволили ему снять полнометражную версию.