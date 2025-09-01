Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 18:53

В Германии араб толкнул под поезд 16-летнюю беженку с Украины

Обложка © Freepik / freepik

Обложка © Freepik / freepik

Араб в Германии толкнул под поезд 16-летнюю беженку из Украины. Трагедия произошла 11 августа во Фридланде, Нижняя Саксония, сообщает издание Bild.

16-летняя Лиана Кассай возвращалась домой после занятий и ждала поезд. В этот момент 31-летний арабский мигрант Мухаммад А. толкнул её под состав, который ехал со скоростью 100 км/ч. Лиана разговаривала по телефону с дедушкой, который, услышав крики, немедленно сообщил о случившемся родителям. Когда они, спасатели и полиция прибыли на место, Лиана уже не дышала.

Сначала полиция квалифицировала событие как несчастный случай. Однако после проведения ДНК-экспертизы выявили следы преступника на теле девушки. В результате мигранта арестовали.

В Батуми задержали украинца, разыскиваемого Интерполом за преступления в Европе
В Батуми задержали украинца, разыскиваемого Интерполом за преступления в Европе

Ранее Life.ru рассказывал, как 17-летний ливиец изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни в Париже. Насильник и женщина были пьяны, когда нападавший силой утащил женщину в кусты.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar