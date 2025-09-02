Житель Крыма зарезал мать и брата во время семейного конфликта
Дом в селе Войково Ленинского района Крыма. Обложка © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
Следственный комитет РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя села Войково, подозреваемого в убийстве матери и 23-летнего брата. По данным ведомства, инцидент произошёл 29 августа в частном доме, где в ходе семейного конфликта молодой человек нанёс несколькo ударов ножом в область головы и тела родственникам, от которых они скончались на месте.
Подозреваемый был оперативно задержан правоохранительными органами. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
