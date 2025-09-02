Мессенджер MAX
2 сентября, 02:24

Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию с начала 2025 года

С начала 2025 года Россию посетили 16 225 граждан Украины, из которых лишь 57 человек указали туризм в качестве цели поездки. Согласно данным РИА «Новости», абсолютное большинство украинцев (15 338 человек) пересекали границу для частных визитов, 652 гражданина — с деловыми целями, а у 21 человека был транзитный проезд.

Основным способом прибытия в Россию стал авиатранспорт (15 475 человек), тогда как автомобилями воспользовались 705 человек, а пешком границу пересекли 45 украинцев.

Украинцы создали петицию о разрешении выезжать за границу мужчинам 18-24 лет и старше 50–55
Ранее Украина сняла ограничения на выезд для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, что привело к образованию огромных очередей на границе с Польшей. Тысячи молодых украинцев стремятся покинуть страну, воспользовавшись этой возможностью.

Артём Гапоненко
