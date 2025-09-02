Посетители Крокуса притворялись мёртвыми, чтобы спастись от террористов

В Московском городском суде продолжается закрытый процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где несколько потерпевших рассказали, что спаслись, притворившись мёртвыми. По данным РИА «Новости», свидетели пояснили, что не знали, куда бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов, поэтому приняли решение имитировать смерть.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности. К фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.