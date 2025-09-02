Мессенджер MAX
2 сентября, 04:18

Посетители Крокуса притворялись мёртвыми, чтобы спастись от террористов

«Крокус сити холл». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Apryatin

В Московском городском суде продолжается закрытый процесс по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», где несколько потерпевших рассказали, что спаслись, притворившись мёртвыми. По данным РИА «Новости», свидетели пояснили, что не знали, куда бежать, и боялись погибнуть от пуль террористов, поэтому приняли решение имитировать смерть.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме, а остальные — в содействии террористической деятельности. К фигурантам заявлены гражданские иски о компенсации морального и материального вреда на общую сумму 68 миллионов рублей.

Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу

Напомним, что Следственный комитет завершил расследование дела о теракте 23 июня 2025 года. Трагедия унесла жизни 149 человек и стала одним из самых резонансных преступлений в современной истории России. Ранее другие выжившие рассказывали, что спаслись благодаря случайному выходу из зала перед началом атаки.

Артём Гапоненко
