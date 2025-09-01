Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу

Кассирша «Крокус Сити Холла» на судебном заседании подтвердила, что лично продала билет одному из террористов непосредственно в день совершения нападения. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«В суде она (кассир. — Прим.Life.ru) рассказала, что продала билет с рук в день теракта одному из террористов, потом проводила его до концертного зала», — сказал собеседник агентства.