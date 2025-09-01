Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
1 сентября, 18:29

Кассирша из Крокуса рассказала в суде, что продала билет на концерт террористу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Кассирша «Крокус Сити Холла» на судебном заседании подтвердила, что лично продала билет одному из террористов непосредственно в день совершения нападения. Об этом сообщил РИА «Новости» один из участников процесса.

«В суде она (кассир. — Прим.Life.ru) рассказала, что продала билет с рук в день теракта одному из террористов, потом проводила его до концертного зала», сказал собеседник агентства.

Теракт 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» унёс жизни 149 человек, 609 получили ранения, а материальный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. Нападавшие стреляли по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Следствие установило связь преступления с украинской госструктурой. Расследование завершено 23 июня 2025 года. С 4 августа в Мосгорсуде начался закрытый процесс. Потерпевшие и свидетели рассказали о чудесном спасении.

