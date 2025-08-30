Потерпевшая из «Крокуса» рассказала, как муж героически спас её во время теракта

Один из посетителей концертного зала «Крокус сити холл» во время теракта проявил героизм и самопожертвование. Во время нападения террористов, он прикрыл супругу своим телом, чтобы уберечь от пуль. Данное заявление сделал участник судебного процесса в здании Мосгорсуда, передаёт ТАСС .

Признанная потерпевшей женщина рассказала на выездном заседании, что во время нападения её супруг упал на неё, закрыв своим телом, и она слышала, как рядом падают гильзы, понимая, что мужа больше нет. Она также добавила, что слышала голоса четырёх проходивших мимо террористов, которые разговаривали на тюркском языке.

Трагические события 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» унесли жизни 149 человек. Нападавшие открыли огонь по посетителям концерта группы «Пикник», после чего подожгли здание. По данным следствия, один из задержанных исполнителей дал показания, указывающие на причастность украинской государственной структуры к организации преступления. 23 июня 2025 года СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе».

С 4 августа в Московском городском суде начался закрытый судебный процесс по уголовному делу. Несколько посетителей концерта в «Крокус Сити Холле», выступавшие в суде в качестве потерпевших и свидетелей, рассказали, что им удалось чудом спастись от гибели.