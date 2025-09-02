Составлен топ-5 самых безопасных регионов России

Чукотский автономный округ признан самым безопасным регионом России за 2024 год, там произошло меньше всего преступлений. Также в пятёрку лучших попали НАО, Ингушетия, Магаданская область и Чечня, следует из статистических данных МВД РФ.

По подсчётам ведомства, в 2024 году на Чукотке совершено всего 865. Чуть опередил регион Ненецкий автономный округ, где зафиксировано 877 правонарушений. В Ингушетии за год произошло 1938 преступлений, в Магаданской области — 2499 преступлений, в Чечене – 2583 правонарушений.

Всего же в России за прошлый год зарегистрировано более 1,9 миллиона преступлений. Наибольшее количество из них совершено в Центральном федеральном округе — более 418 тысяч.