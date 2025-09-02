Мессенджер MAX
2 сентября, 08:31

Патрушев: Япония готовит почву для новых территориальных претензий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

В основе «озабоченностей» Японии насчёт Курильских островов лежит чисто коммерческий интерес, и Токио готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий к России. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, Японии сегодня нужна не справедливость в вопросе так называемых «северных территорий», а ресурсы, которым богата эта земля, принадлежащая России по праву.

«Морские глубины около Курил обладают уникальной гидрографией, течения здесь выносят со дна корм для огромных косяков рыб. Так что в основе «озабоченностей»« Токио – чисто коммерческий интерес», — сказал Патрушев в интервью аif.ru, приуроченном к Дню победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Кроме того, по его словам, Токио готовит почву для выдвижения новых территориальных претензий, в том числе в акваториях морей, омывающих Россию.

МИД РФ направил ноту протеста ФРГ из-за слов посла в Японии о Курилах
А ранее китайские СМИ напоминали Японии, что власти России исключили даже теоретическую возможность передачи Курильских островов. Решение принято на высшем уровне и закреплено в конституции.

Александра Вишнякова
