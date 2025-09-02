Четырёхлетняя девочка чуть не задохнулась под пеной на вечеринке в сочинском аквапарке

Четырёхлетняя девочка чуть не задохнулась под толстенным слоем пены на вечеринке в аквапарке отеля «Акваград» в Сочи. Об этом сообщает SHOT.

Пенная вечеринка. Видео © Telegram /SHOT

Во время мероприятия, проходившего в минувшие выходные, поток пены накрыл детей. Всем было весело, но аппарат продолжал работать без остановки, заваливая маленьких посетителей отеля.

Мать пострадавшей малышки рассказала, что в густой пенной массе она с трудом смогла обнаружить дочь. Пришлось просить администратора и диджея приглушить музыку и вызвать ребёнка по микрофону — процесс занял несколько мучительных минут. Когда девочку нашли, она была на грани кислородного голодания: покрасневшая, со слезами на глазах. Она рассказала, что ей приходилось глотать пену, чтобы добыть хоть немного воздуха.

Обеспокоенная женщина обратилась к администрации и медицинскому персоналу отеля, однако никто не смог предоставить информацию о составе пены, что затруднило оказание помощи. Позже девочке стало лучше.

Женщина подала официальную жалобу с требованием провести проверку инцидента и компенсировать моральный ущерб. Семья опасается, что ситуация могла закончиться трагично, если бы девочка потеряла сознание и оказалась под ногами других отдыхающих. Пока от отеля не поступило никакой реакции на обращение.