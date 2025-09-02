Украине пора начать отправлять в бой пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ. Такую идею озвучил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

Сам Камельчук ещё довольно молод для депутата (ему всего 45 лет), но уже в таком возрасте он смог понять, что на Украине полно отставных военнослужащих и пенсионеров, которые очень хотят пойти воевать, но им не дают.

«Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — отметил нардеп.

Таким образом он предлагает поберечь молодёжь, ведь старики и полицейские заменят их на фронте. По его словам, всё дело в мотивации, которой у перечисленных — хоть отбавляй.

«Вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его», — заключил нардеп.