2 сентября, 11:08

В бой идут одни старики: Украина задумала заткнуть дыры на фронте «самыми мотивированными»

Нардеп Камельчук предложил отправлять в бой украинских пенсионеров и полицейских

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shurubura

Украине пора начать отправлять в бой пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ. Такую идею озвучил депутат Верховной рады Юрий Камельчук в эфире украинского YouTube-канала «Суперпозиция».

Сам Камельчук ещё довольно молод для депутата (ему всего 45 лет), но уже в таком возрасте он смог понять, что на Украине полно отставных военнослужащих и пенсионеров, которые очень хотят пойти воевать, но им не дают.

«Да, мы сделали изменения в законодательстве, позволившие в принципе добровольно служить после 60. Но есть и другие запасы работников национальной полиции», — отметил нардеп.

Таким образом он предлагает поберечь молодёжь, ведь старики и полицейские заменят их на фронте. По его словам, всё дело в мотивации, которой у перечисленных — хоть отбавляй.

«Вопрос – в мотивированности военных, которых, по большей части, силой заставили прийти (в ВСУ). Мы же знаем прекрасно, как ТЦК сработали. Посмотрим что будет происходить, думаю, что 23 года – это невозможный возраст. Мы не можем уменьшить его», — заключил нардеп.

Украинцы настолько «мотивированны», что им приходится отдавать ТЦК свои зарплатные карты, чтобы те не забрали их на фронт. Однако так откупиться может только местная элита, а небогатым приходится прятаться на дачах и хуторах.

Владимир Озеров
