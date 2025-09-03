21 год трагедии в Беслане: Почему это надо помнить. Хроника штурма и освобождения заложников 3 сентября Оглавление 1 сентября 2004 года: Захват школы в Беслане Что происходило 2 сентября в школе № 1 в Беслане 3 сентября 2004 года. Штурм 1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в городе Беслане в Северной Осетии, взяли в заложники детей, учителей, родителей. Преступники удерживали здание 3 дня, пока силы ЦСН ФСБ не начали штурм. Life.ru — о том, как освобождали детей Беслана. 3 сентября, 05:00 С 1 по 3 сентября 2004 года вся страна следила за одной школой в Беслане, где торжественная линейка превратилась в кошмар. Обложка © ТАСС / Василий Шитов

Сегодня, 3 сентября 2025 года, исполняется 21 год со дня, когда маленький город Беслан стал символом величайшей боли и трагедии. 1 сентября 2004 года вместо радостного праздника знаний на школьном дворе развернулся кошмар, о котором невозможно говорить без слёз. Террористы захватили сотни людей — детей, родителей, учителей. Для всей страны это стало раной, которая не заживает до сих пор. Каждый год мы склоняем головы и вспоминаем тех, кто так и не вернулся домой, чтим мужество заложников и самоотверженность тех, кто пытался их спасти.

Беслан — это боль, которую несёт в сердце каждый, и память, которую мы обязаны сохранить ради будущих поколений — чтобы трагедия не повторилась. В День солидарности в борьбе с терроризмом Life.ru вспоминает ход антитеррористической операции в Беслане и показывает реальные фото этой схватки со злом.

1 сентября 2004 года: Захват школы в Беслане

Для народа Северной Осетии 1 сентября 2004 года навсегда стало не Днём знаний, а Днём скорби: вместо радости школьной линейки город Беслан накрыла невиданная трагедия. 32 вооружённых террориста ворвались в школу № 1 на грузовиках «ГАЗ-66», «ВАЗ-2107» и обычных «Жигулях», превратив праздник в кошмар. Пленными оказалось больше тысячи — дети, их родители, учителя. Около 150 человек смогли сбежать, а сотрудник Правобережного РОВД Беслана оказал сопротивление террористам, сумев уничтожить одного захватчика и ранить двоих из табельного оружия. Но всё равно террористы оцепили здание, загнали заложников в спортзал и заперлись внутри.

В зале нам приказали сесть на пол и начали быстро его минировать. Две большие взрывчатки они положили в баскетбольные корзины, затем через весь зал протащили провода, к которым привязали взрывчатки поменьше. В течение десяти минут весь спортзал был заминирован. Рита Гаджинова Бывшая заложница

Три дня, с 1 по 3 сентября, наполненные страхом и мучениями, стали испытанием для заложников. 344 погибших, 783 раненых — это цифры, за которыми стоят жизни, судьбы, разрушенные семьи. Три дня страна следила за происходящим, затаив дыхание и надеясь на чудо. 3 сентября ад, в который превратилась школа, обрёл финал. Но сначала два дня кошмара наяву. И вот как они проходили.







Террористы забрали у детей и родителей технику, запретили заложникам разговаривать на осетинском языке и приказали мужчинам выбить в школе почти все окна, чтобы силы правопорядка не смогли использовать газ. Далее пленников заставили баррикадировать здание школы. Около 16:15 в здании прогремел взрыв — одна из двух террористок использовала пояс шахида.

Боевики требовали диалога с президентом Ингушетии Муратом Зязиковым, исполнительным секретарём СНГ Владимиром Рушайло и президентом Республики Северная Осетия — Алания Александром Дзасоховым. Рушайло в прошлом был секретарём Совета безопасности РФ. Вечером 1 сентября 2004 года в Беслан прилетел доктор Леонид Рошаль. Террористы были недовольны, потому что требовали не Рошаля, а Рушайло. Но Лариса Мамитова, заложница, которую они заставили записывать требования, ошиблась и решила, что группировке нужен детский врач.

Что происходило 2 сентября в школе № 1 в Беслане







В ночь с 1 на 2 сентября 2004 года состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где были выставлены требования скорейшего освобождения заложников. Террористы их проигнорировали. Вместо этого боевики заставили некоторых заложников звонить своим родным и оказывать на них давление, чтобы не допустить штурма здания. Единственным, кого террористы допустили в здание, был первый президент Республики Ингушетия, занимавший должность с 1993 по 2001 год, Руслан Аушев. Вместе с ним отпустили группу из 24 человек — это были женщины с грудными детьми.









Аушев пытался договориться с террористами, чтобы в школу дали пронести еду и воду: дети, среди которых были и малыши, уже вторые сутки мучились от жажды и голода. Но главарь боевиков Руслан Хучбаров, известный под прозвищем Полковник, отказал, заявив, будто заложники якобы сами «держат сухую голодовку». В действительности, люди едва держались на ногах. Воду приносили вёдрами, но её катастрофически не хватало. После встречи с Аушевым Хучбаров приказал сломать все краны и пригрозил убить любого, кто осмелится передать детям или взрослым хоть крошку еды.

3 сентября 2004 года. Штурм

Утром 3 сентября заложники обессилели от нехватки воды и еды. Некоторые падали в обморок, многие находились в бреду или видели галлюцинации.

На третий день от жажды мой язык уже распух, дёсны воспалились, слюны не было, всё внутри пересохло до такой степени, что я отплёвывалась собственной кожей. В шаге от меня лежала молоденькая девчонка с глазами, вылезшими из орбит, как у выдернутой из воды рыбы. Лариса Сидакова Бывшая заложница

Террористы несколько раз стреляли из тяжёлого оружия по окрестной территории, ранили одного милиционера. Бизнесмен Микаил Гуцериев договорился с боевиками об эвакуации тел, в 12:40 к школе подъехала машина МЧС без бортов. В 13:05 раздались два взрыва в спортзале. Потолок обвалился. В 13.10 Валерий Андреев, начальник управления ФСБ России по Северной Осетии, отдал приказ сотрудникам ЦСН приступить к спасению заложников.



















Террористы сразу после взрывов стали стрелять по спасателям. Боевики отняли жизни двух сотрудников МЧС — Дмитрия Кормилина и Валерия Замараева. Тем временем в суматохе заложники начали убегать, выпрыгивая из окон. Террористы из южного флигеля школы стреляли по ним. Тех, кому удалось покинуть место боевых действий, подхватывали местные ополченцы, переносили на руках в безопасное место.

Мама меня защитила, и мы побежали к окну, но там было очень много людей, которые пытались также выбраться, как и мы. И мама потащила меня к главному входу в зал — там было всё полностью забито партами. Большая часть была и моего роста, и маминого. Я не знаю как, но мы перелезли через эти парты и стали бежать. Диана Аликова Бывшая заложница

Параллельно с этим атаку начали и военные ФСБ России. «Наша штурмовая группа рванула к стенам школы на двух БТР. По нам открыли огонь со второго этажа и из мансарды. Стреляли веером из пулемётов и автоматов, прикрываясь детьми, из которых строили живые заслоны», — вспоминает события Андрей Кумов, в 2004 году — замначальника 4-го отдела Группы «Альфа» ЦСН ФСБ России.



















Бойцы Центра специального назначения ФСБ прорвались в здание школы с трёх направлений. С южного флигеля, где располагались столовая и мастерские, а также со стороны тренажёрного зала и библиотеки, соответственно, с востока и запада. Уже в 13:50 в спортзал пришли офицеры инженерных войск 58-й армии и стали разминировать помещение. В 14:51 начался пожар. Тушить его начали только в 15:20. В то же самое время штурмовая группа из сотрудников подразделений «Альфа» и «Вымпел» начала зачистку здания.

Мы должны были зачистить класс труда, где оборудовали себе позиции среди старых станков несколько террористов. Действовали они так: пулемётчик с РПК поливал по стенам зигзагом, проход там неширокий, и рикошет шёл просто бешеный, у нас сразу же появились раненые. Мы стали забрасывать их гранатами. Владимир Трегубов Боец отделения «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ

Далее Трегубов, боец отделения «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ, делился впечатлениями от участия в тяжёлой контртеррористической операции: «Разрывы, серая пыль от них столбом, не видно ничего… Я и моргнуть не успел, как откуда-то сбоку передо мной возник «дух» с ручным пулемётом. Стреляли мы оба одновременно. И оба не промахнулись. Автомат у меня был установлен на одиночный режим огня. Я успел нажать на спуск два раза. Разделяли нас только два метра». Примечательно, что Владимир Анатольевич называет террористов «духами». Так называли моджахедов российские военные во время Афганской войны. Воспоминания о том конфликте к середине 2000-х ещё не исчезли из военного жаргона.

В 18:00 закончилась эвакуация заложников, в 21:09 был потушен пожар, всех террористов удалось уничтожить в 23:45. В результате антитеррористической операции 3 сентября 2004 года было спасено большинство заложников. Но 314 мирных жителей Беслана погибли. Это были дети от 1 до 17 лет (186), родственники, друзья и гости (111), учителя (17). Выполняя свою работу, погибли сотрудники ЦСН ФСБ, МЧС, МВД и гражданские спасатели. Нурпаша Кулаев, единственный выживший из террористов, отбывает пожизненное заключение. Остальные уничтожены силами ЦСН. Трагедия в Беслане навсегда останется одной из самых серьёзных ран, нанесённых народу России.

