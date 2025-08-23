День победы войск в Курской битве: Героические подвиги самого важного сражения Великой Отечественной

Истории этих людей — это истории мужества, отваги, выносливости советского народа. В Курской битве объединились все представители многонационального Советского Союза, чтобы вместе дать отпор немецко-фашистским захватчикам. В честь Дня победы войск СССР в Курской битве мы расскажем истории подвигов простых советских солдат, танкистов, медиков, лётчиков... Некоторые из них отдали свою жизнь ради спасения товарищей по оружию.

Подвиг санинструктора Марии Боровиченко

Мария Боровиченко — героическая женщина, которая в ходе Курской битвы спасла множество товарищей. Фото © Wikipedia, © РИА «Новости» / Иван Шагин

Мария Боровиченко была родом из села Мышеловка, родилась 21 октября 1925 года. В августе 1941 года девушке было всего 15, она вместе с дядей пробралась на линию фронта и попросилась в санитары. Командир подразделения генерал-полковник Александр Родимцев написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки». В тот же месяц девочка вынесла на своих плечах восемь солдат с поля боя. Шли годы, взрослела Мария на войне. В июле 1943 года ей было 17 лет, и Курскую битву уроженка Мышеловки встретила уже санинструктором. После Сталинградской битвы 14 февраля 1943 года Марию наградили медалью «За боевые заслуги».

Курская битва началась 5 июля 1943 года. Мария Боровиченко была к тому времени гвардии старшим сержантом. Она мечтала пережить войну, поступить в педагогический, воспитывать детей достойными советскими гражданами. Но 14 июля около деревни Орловка в Белгородской области проходили ожесточённые бои. Было много раненых, Машенька из Мышеловки снова выносила их на своих плечах.

Четверых ребят она спасла. Вернулась потом за лейтенантом Корниенко. Офицер был в тяжёлом состоянии, нести его надо было предельно аккуратно. Поэтому Мария Сергеевна не заметила немецкого танка, пока тот не подполз слишком близко. Положила Корниенко в яму, метнула гранату, сама накрыла лейтенанта своим телом. Он выжил. Мария — нет. Её подвиг стал одним из самых пронзительных в ходе этого сражения. Командир Александр Родимцев оплакивал смерть Машеньки так, будто она была его дочерью.

Подвиг танкиста Михаила Шуйдина

Может быть, вы видели фотографию, где Михаил Шуйдин запечатлён вместе с Юрием Никулиным? Фото © ТАСС / Вячеслав Ун Да-син

Михаил Шуйдин с детства хотел стать танкистом. Он родился 27 сентября 1922 года в деревне Казачья Тульской губернии. Потом отучился в танковом училище, и в 1942 году вступил в ряды Красной армии. К началу Курской битвы Шуйдина назначили командиром танка Т-34-76. Машина была на расчёте в героическом 2-м батальоне 35-й гвардейской танковой бригады. Силами гвардейцев успешно была реализована Белгородско-Харьковская наступательная операция, один из переломных моментов сражения. В августе 1943 года, 17-го числа, танкисты 35-й бригады врезались во фланг немецких войск и смяли попытку наступления. А 19 августа, за четыре дня до победы, близ Сухого Яра Михаил Шуйдин вместе с товарищами-лейтенантами уничтожил два немецких танка и противотанковое орудие. Потом фронтовик стал командиром взвода «Шерман» и участвовал в операции «Багратион».

После войны Михаил Иванович Шуйдин пошёл в Государственное училище циркового искусства, потом — на студию при Московском цирке. Вместе с Юрием Никулиным Михаил стал работать учеником-помощником у тогдашней звезды жанра — клоуна Карандаша. Там фронтовики сдружились, до самой смерти Михаила Шуйдина они работали в юмористическом дуэте. «Горел в двенадцати танках, сгорел в тринадцатом, пролежал год в госпитале. Изведав все человеческие муки, сознательно пришёл в цирк дарить людям радость. Лучшего партнёра и желать не надо», — говорил о друге Никулин.

Подвиг автоматчика Фараха Камалдинова

Пехотинец-автоматчик Фарах Камалдинов смог сделать так, чтобы почти все были живы и здоровы. Фото © warheroes, © РИА «Новости» / Иван Шагин

Фарах Гимдеевич Камалдинов родился 25 мая 1914 года в татарской деревне Нуркай Томской области. Рядом располагалась деревня Новоисламбуль. После школы Фарах Гимдеевич работал трактористом в колхозе и мотористом на пароходе. А в 1934 году его призвали в армию. Он воевал в 1938-м и 1939 году сначала на озере Хасан, потом у границ Финляндии. К Великой Отечественной уже накопил опыт и окончил Московское пехотное училище. На фронтах работал с 1941-го.

К началу Курской битвы Фарах Камалдинов в 29 лет командовал взводом автоматчиков 410-го стрелкового полка 81-й стрелковой дивизии 29-го стрелкового корпуса 13-й армии Центрального фронта. Он отличился в ночь с 4-го на 5 июля 1943 года. Взвод Фараха окружили, а ребята вырвались, попутно уничтожив шесть тяжёлых и один лёгкий танк. А ещё две сотни немецких солдат и офицеров. Один погибший, парочка раненых, среди которых и сам Камалдинов, но сражаться он не переставал. За такой героизм уже 27 августа 1943 года ему вручили звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (номер 1262). После войны Фарах Гимдеевич переехал в Темиртау и дожил до 1989 года.

Подвиг лётчика Александра Горовца

Александр Горовец стал легендарным асом Курской битвы. Немцы боялись его. Даже когда он уже не мог причинить вреда. Фото © Wikipedia, © РИА «Новости» / Иван Шагин

Александр Константинович Горовец родился 12 марта 1915 года в деревне Мошканы под Витебском. Перед началом Курской битвы он был в гвардии старшим лейтенантом, заместителем командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного полка. На следующий день после начала Курской битвы Горовец поднялся в небо. Команда истребителей столкнулась с полчищем немецких бомбардировщиков. Александр Константинович сбил в одном бою девять штук. Единственный советский лётчик с таким достижением. Его смогли сбить только четыре немецких истребителя. Горовец получил звание Героя Советского Союза посмертно.

Подвиг партизанского отряда под командованием Алексея Фёдоровича Фёдорова

Во время Курской битвы также отличились партизаны под командованием Алексея Фёдоровича Фёдорова. Фото © Wikipedia, © РИА «Новости» / Иван Шагин

Алексей Фёдорович Фёдоров родился 30 марта 1901 года в селе Лоцманская Каменка Екатеринославской губернии Российской империи. В 1920 году он вступил в Гражданскую войну на стороне Красной армии. С 1924 года вёл мирную жизнь, пока немцы не заняли Чернигов. Тогда Фёдоров стал подпольным секретарём обкома партии. В ходе Курской битвы партизаны под руководством Алексея Фёдоровича снесли с рельсов 123 поезда на Ковельском направлении. Это происходило с 7 июля по 10 августа. Фёдоров пережил войну и дожил до 9 сентября 1989 года.