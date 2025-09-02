Нижний Новгород готовится к первому Слёту Всемирного фестиваля молодёжи

В Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября состоится масштабный международный Слёт Всемирного фестиваля молодёжи, который соберёт две тысячи активных молодых людей из России и других стран. О программе и целях события сообщили организаторы форума.

Главной задачей Слёта является создание прочных связей между молодыми лидерами со всей планеты, которым предстоит вместе строить общее будущее — справедливый многополярный мир, основанный на сотрудничестве и поиске баланса интересов. Мероприятие пройдёт под концепцией «Россия согревает».

Программа форума будет организована в формате интерактивной модульной площадки. Участников ожидают иммерсивные шоу, баттлы по актуальным трендам, воркшопы, разбор кейсов и мастер-классы от ведущих экспертов. На площадке также запланирована работа пресс-аквариума, кастинги в лейблы и питчинги проектов, а также возможность испытать себя в экстремальных видах спорта.

После окончания основной части форума двести иностранных гостей отправятся в тур по десяти регионам России, включая Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чеченскую Республику и Сахалинскую область. В рамках этой поездки они познакомятся с культурным разнообразием, посетят памятные места и ведущие промышленные предприятия страны.