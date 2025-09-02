Мессенджер MAX
Российский фигурист рассказал о жителях Кубы, предлагающих «страшные вещи» за $1

Фигурист Горелкин заявил, что на Кубе люди предлагают страшные вещи за 1 доллар

Обложка © ТАСС / Ки рилл Кухмарь

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, рассказал об отпуске, проведённом на Кубе. По его словам, население там живёт очень плохо, и за 1 доллар люди готовы на «страшные вещи». Своими впечатлениями об отдыхе спортсмен поделился с журналистом Sport24.

«Люди на Кубе очень бедные. Грустно смотреть на то, что там происходит. Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, всё, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно», — сказал Горелкин.

Фигурист добавил, что был на Кубе уже в третий раз и им с женой нравится проводить там отпуск. Горелкин не стал скрывать, что еда в этой стране очень простая и зачастую невкусная, а также страдает сервис даже в приличных отелях. Однако спортсмен считает себя неприхотливым туристом и готов мириться со многими неудобствами.

