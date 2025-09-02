Пушкинский музей представил считавшуюся утраченной «Мадонну с Младенцем»

Пушкинский музей представил ранее считавшуюся утраченной картину «Мадонна с Младенцем» кисти Джованни Франческо Барбьери, известного как Гверчино. Об этом сообщает пресс-служба самого музея в рамках заключительной части проекта «Новые шедевры Пушкинского».

«Мадонна с Младенцем». Изображение © Telegram / Пушкинский музей

Произведение, относящееся к зрелому периоду творчества мастера, впервые за почти сто лет возвращается в музейное пространство. Для работ этого периода характерны особый тип лица Мадонны, лёгкий наклон её головы и мастерски написанные мягкие, но глубокие тени. Специалисты отмечают исключительное мастерство художника в передаче динамики складок одежды, которые своей причудливой игрой наполняют полотно ощущением внутреннего движения.

Творчество Гверчино высоко ценилось его великим современником Диего Веласкесом, считавшим болонского мастера одним из величайших колористов эпохи. Среди русских деятелей искусства страстным поклонником его таланта был художник и критик Александр Бенуа.

Увидеть возвращённый шедевр можно в Главном здании музея на Белом полу до 14 сентября.