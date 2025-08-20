«Шедевры» из-под лапок: Ручные «крысы-художники» обогатили женщину своими картинами

Жительница Великобритании превратила своих крыс в «художников» и начала зарабатывать на продаже их картин. Сейчас за одну работу такого домашнего питомца студентке платят до 500 фунтов стерлингов (более 54 тысяч рублей), сообщает Daily Star.

Идея с творцами-грызунами пришла девушке ещё в феврале 2025 года. Элла Вудленд решила предоставить своим восьми питомцам – Гублеру, Румпелю, Риду, Хотчу, Моргану, Люку, Росси и Гидеону – возможность побегать по холстам, испачканным акварелью и детскими красками. Получившиеся абстрактные работы она начала продавать онлайн.

Первоначально миниатюрные картины оценивались в 10 фунтов стерлингов, но после того, как фотографии «творчества» стали вирусными и набрали миллионы просмотров в социальных сетях, спрос резко возрос. Полученные деньги Вудленд в основном направляет на содержание своих питомцев, приобретая для них, например, клетку премиум-класса за 250 фунтов стерлингов, туннели и специальные корма.

Элла рассказывает, что поначалу заказы поступали нечасто – всего 2-3 картины в неделю. Однако после того как один из покупателей поделился фотографиями работ в социальных сетях, спрос увеличился на 500%. В настоящее время она выставляет около 20 картин еженедельно, и все они мгновенно раскупаются.