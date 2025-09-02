Постпред США при НАТО Уитакер: Европа не готова отправлять войска на Украину

Европейские страны могли бы в теории направить войска на Украину в рамках мирного процесса, однако на деле никто этого делать не собирается. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, у европейских государств попросту нет политической воли для подобных шагов.

«У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну. Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать», — подчеркнул дипломат на полях Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

Уитакер добавил, что именно нерешительность и осторожность европейцев не позволяет им принимать более радикальные меры по Украине.