Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 19:38

Постпред США при НАТО Уитакер: Европа не готова отправлять войска на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Европейские страны могли бы в теории направить войска на Украину в рамках мирного процесса, однако на деле никто этого делать не собирается. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, у европейских государств попросту нет политической воли для подобных шагов.

«У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну. Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать», — подчеркнул дипломат на полях Международного стратегического форума в словенском городе Блед.

Уитакер добавил, что именно нерешительность и осторожность европейцев не позволяет им принимать более радикальные меры по Украине.

«Это кошмар»: Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами на Украине
«Это кошмар»: Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами на Украине

Ранее Life.ru писал, что «коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины. Страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Великобритания, Франция, Германия и страны Балтии выражали готовность участвовать в миссии, но не предоставили конкретных планов по развертыванию войск. Европейские военные, скорее всего, будут действовать в роли инструкторов на западных базах Незалежной. Американская поддержка, вероятно, ограничится логистической и разведывательной помощью без масштабного военного присутствия.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar