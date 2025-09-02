Постпред США при НАТО Уитакер: Европа не готова отправлять войска на Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry
Европейские страны могли бы в теории направить войска на Украину в рамках мирного процесса, однако на деле никто этого делать не собирается. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер. По его словам, у европейских государств попросту нет политической воли для подобных шагов.
«У наших союзников нет политической воли сделать всё необходимое, чтобы остановить эту войну. Я о том, что Европа могла бы направить войска. Никто не хочет этого делать», — подчеркнул дипломат на полях Международного стратегического форума в словенском городе Блед.
Уитакер добавил, что именно нерешительность и осторожность европейцев не позволяет им принимать более радикальные меры по Украине.
Ранее Life.ru писал, что «коалиция желающих» пожалела 30 тысяч военных для Украины. Страны ЕС отказались от планов развёртывания многотысячного миротворческого контингента на Украине из-за нехватки военных ресурсов и опасений эскалации с Россией. Великобритания, Франция, Германия и страны Балтии выражали готовность участвовать в миссии, но не предоставили конкретных планов по развертыванию войск. Европейские военные, скорее всего, будут действовать в роли инструкторов на западных базах Незалежной. Американская поддержка, вероятно, ограничится логистической и разведывательной помощью без масштабного военного присутствия.