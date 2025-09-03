В МИД опровергли причастность РФ к шпионскому скандалу с прослушкой в Аргентине
Обложка © Life.ru
В МИД России опровергли связь между громким скандалом о прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Аргентины и действиями российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В дипмиссии отметили, что заявление о причастности России и Венесуэлы к утечкам информации было сделано с целью дестабилизации правительства. Никаких доказательств этому не приводится. Российская сторона «категорически отвергает подобные утверждения» как безосновательные и неподтверждённые.
«Стремление видеть за каждым углом «русских шпионов» носит иррациональный и деструктивный характер», — уточнили в МИД.
Также в ведомстве напомнили о постоянной позиции Москвы, которая выступает за равноправное и взаимоуважительное сотрудничество с Аргентиной в рамках стратегического партнёрства.
Скандал разразился 19 августа, когда в сеть утекли разговоры генсекретаря президента Карины Милей и экс-главы агентства по вопросам инвалидности Диего Спаньюоло. Он обсуждал взятки при закупке лекарств. Власти Аргентины сообщили о незаконной шпионской операции.
Ранее в разведывательном сообществе США произошёл скандал после раскрытия личности агента ЦРУ. Это вызвало напряжение в отношениях между директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом и главой национальной разведки Тулси Габбард. Напомним, ведущего эксперта ЦРУ по России отстранили от секретных материалов после Аляски. 29-летняя сотрудница, чьё имя не разглашается, лишилась доступа к секретным данным 19 августа.