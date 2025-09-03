В МИД опровергли причастность РФ к шпионскому скандалу с прослушкой в Аргентине

В МИД России опровергли связь между громким скандалом о прослушивании телефонных разговоров в президентском дворце Аргентины и действиями российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В дипмиссии отметили, что заявление о причастности России и Венесуэлы к утечкам информации было сделано с целью дестабилизации правительства. Никаких доказательств этому не приводится. Российская сторона «категорически отвергает подобные утверждения» как безосновательные и неподтверждённые.

«Стремление видеть за каждым углом «русских шпионов» носит иррациональный и деструктивный характер», — уточнили в МИД.

Также в ведомстве напомнили о постоянной позиции Москвы, которая выступает за равноправное и взаимоуважительное сотрудничество с Аргентиной в рамках стратегического партнёрства.

Скандал разразился 19 августа, когда в сеть утекли разговоры генсекретаря президента Карины Милей и экс-главы агентства по вопросам инвалидности Диего Спаньюоло. Он обсуждал взятки при закупке лекарств. Власти Аргентины сообщили о незаконной шпионской операции.