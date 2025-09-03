Мессенджер MAX
2 сентября, 23:33

Главный пульмонолог Минздрава Авдеев призвал россиян провериться на ХОБЛ

Главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Сергей Авдеев заявил о необходимости массового тестирования россиян на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ). В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что многим пациентам с длительным стажем курения ошибочно диагностируют хронический бронхит, в то время как спирометрия (измерение функции дыхания) позволяет выявить ХОБЛ.

Авдеев подчеркнул, что пройти спирометрию следует всем курильщикам в возрасте от 40 лет, особенно тем, кто имеет так называемый «кашель курильщика». Ранняя диагностика заболевания критически важна, так как ХОБЛ является одной из ведущих причин смертности в России и мире из-за необратимого повреждения дыхательных путей.

ХОБЛ развивается у 10-20% курильщиков и длительное время протекает бессимптомно. По данным Минздрава, в России от этой болезни страдают около 5 миллионов человек, но диагностирована она лишь у трети пациентов.

Ранее родителям напомнили о важности вакцинации детей в сезон гриппа и простуд. Это помогает не только защитить самого ребёнка, но и ограничить распространение вируса среди членов семьи. Кроме того, важно обеспечивать детям сбалансированное питание, достаточный сон и регулярную физическую активность. Прогулки на свежем воздухе считаются важной частью здорового образа жизни. А в случае заболевания гриппом эксперт посоветовал обеспечить ребёнку покой, обильное питьё и при необходимости обратиться к врачу.

