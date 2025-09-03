В США Трампа обвинили в незаконном использовании акта XIX века
Апелляционный суд США признал, что президент Дональд Трамп неправомерно использовал «Акт об иностранных врагах» 1798 года для высылки венесуэльцев. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебное решение.
В марте Associated Press сообщило, что администрация Трампа планировала депортировать в Сальвадор около 300 человек, предположительно связанных с венесуэльской преступной группировкой «Трен де Арагуа». Их планировалось заключить в тюрьму на год, пока США решали, что с ними делать дальше.
«Федеральный апелляционный суд... во вторник заявил, что применение президентом Дональдом Трампом «Акта об иностранных врагах» для быстрой депортации предполагаемых членов венесуэльских банд является незаконным», — говорится в материале телеканала.
Ранее Трамп заявил о ликвидации 11 наркоторговцев венесуэльской банды Tren de Aragua. Американский лидер отметил, что операция была выполнена без каких-либо потерь среди военнослужащих США и поделился видеозаписью момента атаки на цель.