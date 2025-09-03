В США Трампа обвинили в незаконном использовании акта XIX века

В марте Associated Press сообщило, что администрация Трампа планировала депортировать в Сальвадор около 300 человек, предположительно связанных с венесуэльской преступной группировкой «Трен де Арагуа». Их планировалось заключить в тюрьму на год, пока США решали, что с ними делать дальше.