Экс-глава КБ Мотор Алымов арестован за мошенничество на космических проектах

Бывший руководитель конструкторского бюро «Мотор» Станислав Алымов оказался под арестом в Москве. Никулинский районный суд 29 августа удовлетворил ходатайство столичного УВД Западного административного округа о мере пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Детали расследования остаются засекреченными, однако по некоторым сведениям, дело может касаться контракта на поставку промышленного оборудования для нужд КБ «Мотор».

Созданное в далёком 1961 году, бюро «Мотор» сегодня входит в состав АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), подконтрольного госкорпорации «Роскосмос». Это одно из ключевых предприятий отечественной космической отрасли, занимающееся разработкой и производством наземных систем для ракетных комплексов.

В 2008 году КБ «Мотор» было интегрировано в структуру ФГУП ЦЭНКИ. В настоящее время предприятие играет важную роль в запуске ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара», обеспечивая техническую поддержку.

Алымов возглавил бюро в 2022 году после долгой работы главным технологом, но подробности его ухода с поста остаются неизвестными. Сейчас же его судьба решается в рамках уголовного процесса, что вызывает вопросы о прозрачности и безопасности космических проектов страны.