3 сентября, 08:59

Самолёт президента Литвы наматывал круги в небе из-за рекламного дрона над аэропортом

Самолёт президента Литвы Науседы не смог приземлиться из-за дрона с рекламой

Обложка © ТАСС / JUSSI ESKOLA

Самолёт ВВС Литвы «Спартан», на борту которого находился президент Гитанас Науседа, не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за дрона, замеченного у взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщает 15min.lt со ссылкой на министерство транспорта страны.

Из-за появления беспилотника движение всех воздушных судов в районе аэропорта временно приостановили, чтобы исключить возможную угрозу безопасности. Только после детального анализа ситуации и подтверждения отсутствия опасности полёты возобновились.

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы позднее уточнило, это был рекламный беспилотник, который запустили с нарушением установленных временных ограничений. Поэтому службам безопасности аэропорта и пришлось вмешаться, сообщает служба управления полетами «Оро навигация».

Ранее на юго-востоке Эстонии были найдены обломки беспилотника ВСУ, сбившегося с курса. В результате падения дрона произошёл взрыв.

