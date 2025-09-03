Праздничный ретро-рейс прошёл в Петербурге в честь 99-летия первого маршрута

Первому автобусному маршруту Санкт-Петербурга, который 99 лет назад соединил Витебский вокзал и Александровский сад, посвятили праздничный ретро-рейс. Организатором акции выступило городское предприятие «Пассажиравтотранс», передаёт телеканал «Санк-Петербург».

Исторический рейс длился около двадцати минут, хотя почти век назад такая поездка заняла бы больше времени из-за невысокой скорости транспорта. Первая регулярная линия была запущена в сентябре 1926 года, а проезд на немецких шасси с советскими кузовами стоил десять копеек.

Ретро-рейс прошёл в Петербурге в честь 99-летия первого маршрута. Видео © tvspb.ru

Горожанам были представлены более поздние, но хорошо знакомые модели: сочлененные автобусы-«гармошки», ЛАЗ 695Н «Лёва» или «Наташа», а также знаменитый «Луноход». По словам историка, руководителя проекта Автобусного парка № 1 Федора Черноусова, этот автобус символизировал новейшие достижения отечественной конструкторской мысли: у него была автоматическая коробка передач, пневматическая подвеска, и дизайном он, может быть, отчасти, но напоминал легендарный аппарат, который высадился на Луну в конце 60-х годов.

Позже «Луноход» получил прозвище «Сотка» из-за своей повышенной пассажировместимости. Экскурсовод центра истории автотранспорта Денис Шаляпин рассказал, что в городе долгое время действовал особый порядок посадки и высадки: войти можно было только через переднюю дверь, а выйти — через вторую.

«Традиция началась ещё в предвоенные годы, и тому причиной был тот факт, что у автобусов не было зеркал заднего вида. Кондуктор, закрывая дверь за последним пассажиром, а кондуктора закрывали дверь сами, двери были ручные, она давала сигнал, в кабине звенел электрический звонок и водитель понимал, что можно ехать», — рассказал Шаляпин.