3 сентября, 11:56

Россияне смогут покупать квартиры при помощи биометрии

С июля 2026 года в РФ разрешат применять биометрию для сделок с недвижимостью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KT Stock photos

В России разрешат дистанционные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных. Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал, что такое изменение создаст дополнительные удобства и безопасность для участников рынка недвижимости.

«Важно подчеркнуть: использование биометрии будет добровольным. Никого не обяжут проходить биометрическую идентификацию без согласия. Это лишь дополнительный, но очень перспективный инструмент», цитирует депутата РИА «Новости».

Новый механизм призван сократить временные затраты на оформление сделок и сделать процедуры проще и быстрее. Якубовский подчеркнул, что данное решение имеет особое значение для регионов, где физические услуги регистрации затруднительны, и сделает операции с недвижимостью доступнее и прозрачнее для всех граждан.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы внедряют биометрию для продажи товаров для взрослых. Её использование при покупке товаров категории 18+ может стать надёжным способом подтверждения возраста, отметили в правительстве.

