Россияне смогут покупать квартиры при помощи биометрии

В России разрешат дистанционные сделки с недвижимостью с использованием биометрических данных. Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский рассказал, что такое изменение создаст дополнительные удобства и безопасность для участников рынка недвижимости.

«Важно подчеркнуть: использование биометрии будет добровольным. Никого не обяжут проходить биометрическую идентификацию без согласия. Это лишь дополнительный, но очень перспективный инструмент», — цитирует депутата РИА «Новости».

Новый механизм призван сократить временные затраты на оформление сделок и сделать процедуры проще и быстрее. Якубовский подчеркнул, что данное решение имеет особое значение для регионов, где физические услуги регистрации затруднительны, и сделает операции с недвижимостью доступнее и прозрачнее для всех граждан.