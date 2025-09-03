Депутат Гурулёв встретится с директором Шереметьево после досмотра в аэропорту
Депутат Государственной думы Андрей Гурулев проведёт встречу с директором московского аэропорта Шереметьево после инцидента с досмотром. Об этом сообщает издание «Подъём».
Депутат Гурулёв рассказал о причинах жёсткого досмотра в аэропорту Шереметьево. Видео © Telegram / «Андрей Гурулёв / депутат Государственной Думы»
«На нас вышли представители Шереметьева, предложили встретиться с директором аэропорта, чтобы обсудить вопрос, который Андрей Викторович поднял. Сейчас выберем время, по результатам встречи, если будут какие-то итоги обсуждения, Андрей Викторович поделится», — уточнил представитель депутата.
Сообщается, что руководство аэропорта инициировало диалог после того, как сотрудники службы безопасности приняли Гурулёва за участника СВО и подвергли тщательной проверке. В аэропорту пояснили, что усиленные меры досмотра применяются к военнослужащим, возвращающимся с фронта, в связи с потенциальным риском провоза боеприпасов.
Обложка © Telegram / «Андрей Гурулёв / депутат Государственной Думы»