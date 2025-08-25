54-летняя россиянка пронесла икону с бомбой в здание ФСБ для подрыва силовиков

Приезжая из Волгоградской области, ставшая жертвой телефонных мошенников, пронесла икону с бомбой в здание ФСБ в Крыму, чтобы подорвать сотрудников. Она задержана, информирует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Предотвращён террористический акт, планировавшийся службой безопасности Украины в отношении сотрудников ФСБ России. В результате проведенных мероприятий задержана 54-летняя гражданка России, жительница Волгоградской области, которая в целях возврата похищенных в результате телефонного мошенничества денежных средств, обманным путём была вовлечена в террористическую деятельность украинскими спецслужбами», – рассказали в ведомстве.

По указанию куратора женщина прибыла в Крым, забрала у курьера православную икону с вмонтированным в неё самодельным взрывным устройством и принесла её на контрольно-пропускной пункт здания УФСБ по Республике Крым и Севастополю. При осмотре силовики нашли и обезвредили СВУ фугасного типа мощностью 1 кг в тротиловом эквиваленте. Пластичная бомба должна была сработать при поступлении кодового сигнала. По задумке в результате взрыва должны были погибнуть не только силовики, но и сама исполнительница теракта, которая должна была лично направить код на исполнительный механизм СВУ.

Как выяснила ФСБ, в мае 2025 года представитель СБУ позвонил фигурантке и, назвавшись следователем ФСБ, сообщил о том, что гражданин Украины, включенный в список террористов, по доверенности, предоставленной ему самой женщиной, взял на её имя в кредит и перевёл деньги а нужды ВСУ. Чтобы избежать наказания, под залог квартиры женщина оформила несколько кредитов на сумму более чем 3 млн рублей и перевела преступникам по предоставленным ими реквизитам. Но на этом куратор не осталовился и поручил женщине выполнить задание в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.