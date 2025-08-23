ФСБ задержала под Саратовом соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области задержан соучастник убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1976 г. р., причастный к доставке в Московский регион по заданию украинских спецслужб самодельного взрывного устройства, в результате подрыва которого 25 апреля 2025 года погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Москалик Я. Я.», — заявили в ФСБ.

Установлено, что в июле 2023 года задержанный самостоятельно вышел на связь с представителем украинских спецслужб через мессенджер WhatsApp. По данным ФСБ, он добровольно дал согласие на осуществление деятельности против безопасности Российской Федерации за денежное вознаграждение. В ходе дальнейшего сотрудничества задержанный получал от украинской стороны конкретные задания и регулярно предоставлял отчёты о проделанной работе.