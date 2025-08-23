Киев готовил убийства сотрудников предприятия ОПК Саратова

ФСБ России сообщила о раскрытии планов украинских спецслужб по организации убийств сотрудников оборонно-промышленного комплекса в Саратове. Информация была получена в ходе допроса предполагаемого соучастника убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, видеозапись которого распространила ФСБ.

Задержанный заявил, что в 2025 году по указанию куратора проводил наблюдение за сотрудниками саратовского предприятия ОПК, однако украинские спецслужбы не успели реализовать планы по их ликвидации.

Также ранее в Саратовской области был задержан соучастник убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Ярослава Москалика. Задержанный также участвовал в сборе и передаче противнику разведданных о военнослужащих Воздушно-космических сил России. Кроме того, он собирал информацию о руководителях и сотрудниках оборонных предприятий, а также об объектах критической и транспортной инфраструктуры Саратовской области.