Слишком тяжёлый грузовик отрезал от мира село в Амурской области

В Амурской области рухнул мост, соединяющий село Светильное (Шимановский район) с трассой. Жители оказались отрезаны от дороги из-за слишком тяжёлого грузовика с песком. Теперь переехать реку Большая Пера никак не получится. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В Амурской области рухнул мост через реку Большая Пера. Видео © Telegram/ Амурский Минтранс

«Сейчас специалисты выставляют знаки и перекрывают участок дороги с двух сторон. Подрядчик готовится к проведению работ по восстановлению транспортной доступности села», — указали в пресс-службе.