Слишком тяжёлый грузовик отрезал от мира село в Амурской области

В Амурской области мост через реку Большая Пера рухнул из-за грузовика с песком
Обложка © Telegram/ Амурский Минтранс
В Амурской области рухнул мост, соединяющий село Светильное (Шимановский район) с трассой. Жители оказались отрезаны от дороги из-за слишком тяжёлого грузовика с песком. Теперь переехать реку Большая Пера никак не получится. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса региона.
В Амурской области рухнул мост через реку Большая Пера. Видео © Telegram/ Амурский Минтранс
«Сейчас специалисты выставляют знаки и перекрывают участок дороги с двух сторон. Подрядчик готовится к проведению работ по восстановлению транспортной доступности села», — указали в пресс-службе.
Ранее в Амурской области обрушилась часть трассы А-360 «Лена». Судя по фото с места происшествия, ширина провала составляет около трёх метров, глубина — более одного.