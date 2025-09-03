«Абсурд и лицемерие Лондона»: Кадыров отреагировал на санкции Британии против его матери

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал абсурдным решение Великобритании о введении санкций против его матери Аймани Кадыровой, возглавляемого ею Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также командира специального полка полиции Замида Чалаева. Соответствующее заявление глава региона разместил в своём Telegram-канале.

«Сегодня Лондон в очередной раз показал абсурд и лицемерие своей политики. В санкционный список внесли мою дорогую маму Аймани Несиевну, возглавляемый ею Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и моего дорогого брата Замида Чалаева, командира Специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что его мать ведёт исключительно мирную жизнь, помогая жертвам войн и нуждающимся по всему миру, и никогда не была вовлечена в политику или военные действия.

Глава Чечни назвал санкции против Чалаева демонстрацией страха Запада перед принципиальными и сильными людьми, отметив его заслуги в защите граждан. Кадыров расценил решения Лондона как проявление русофобии, двойных стандартов и морального упадка западной политики, указав, что санкции не имеют практического значения для его семьи и близких, поскольку у них отсутствуют активы на Западе. Он заключил, что история сохранит память о лицемерии и трусости инициаторов этих ограничений.