Суд изъял имущество экс-главы правительства КЧР в доход государства

Никулинский суд столицы вынес решение об обращении в государственную собственность активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его близких. Согласно информации, полученной РИА «Новости» от представителей суда, в перечень изъятого имущества вошли такие объекты, как Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета — Минеральные воды», агрофирма «Село им. Г. В. Кайшева», а также другие объекты недвижимости.

Источник в суде сообщил, что «судебное решение удовлетворило заявленные исковые требования». Иск был инициирован первым заместителем генерального прокурора совместно с Федеральным агентством по управлению государственным имуществом. В рамках этого иска требовалось конфисковать имущество Владимира Кайшева и его родственников в пользу государства.

Представители прокуратуры в ходе судебного заседания утверждали, что Владимир Кайшев, занимая государственную должность, нарушил антикоррупционное законодательство, продолжив заниматься коммерческой деятельностью. Прокурор пояснил, что Кайшев, будучи единственным владельцем сельскохозяйственного производственного комбината «Ворошилово», посредством фиктивных договоров дарения переоформил земельные участки на своих родственников. Впоследствии на основе этих активов была создана агрофирма «Село имени Ворошилова», которая позднее была переименована в «Село имени Г. В. Кайшева». Таким образом, как разъясняла прокурор, были оформлены государственные активы. Кроме того, стало известно, что он являлся фактическим собственником Пятигорского молочного комбината, которым руководили его племянница и некий Воронцов.