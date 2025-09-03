Дуда решил стать журналистом
Анджей Дуда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TomaszKudala
Экс-президент Польши Анджей Дуда решил заняться журналистской деятельностью. Такой информацией поделился Кшиштоф Становский, основатель YouTube-канала Kanał Zero, близкого к оппозиционной партии «Право и справедливость».
«С нескрываемым удовлетворением могу сообщить, что у Kanał Zero новый автор. Президент Анджей Дуда запишет 16 выпусков на 16 горячих тем», — сообщил Становский у себя на странице в соцсети X.
По его словам, в своих выпусках бывший глава государства пообщается с большим количеством собеседников. Темами роликов станут «ситуации, воспоминания и взгляды на актуальные проблемы».
Дуда находился на посту президента Польши два срока — с 2015 по 2025 год. В августе в эту должность вступил Кароль Навроцкий, который также является ставленником партии «Право и справедливость».
