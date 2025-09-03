В Москве объявили победителей «Первого кубка нейроконтента»

В Москве прошёл очный хакатон специального проекта «Первый кубок нейроконтента» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Института развития интернета. Дизайнеры, разработчики и независимые авторы, которые используют ИИ для формирования инновационного и социально значимого контента, создали уникальные проекты, обменялись опытом с экспертами индустрии и поборолись за кубок нейроконтента. Победителем стала команда «Клевер» из Санкт-Петербурга. Об этом говорится в заявлении пресс-службы РСВ.

Заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, вручая награду победителям, подчеркнул значимость того, что организатором «Первого кубка нейроконтента» выступила именно президентская платформа «Россия — страна возможностей», наблюдательный совет которой возглавляет лично российский лидер Владимир Путин. Он также отметил большой потенциал проекта и выразил уверенность в дальнейшей поддержке развития направления создания контента с использованием ИИ.

Участниками кубка стали специалисты из различных сфер, обладающие базовыми навыками работы с нейросетями и видеомонтажа, а также знаниями специализированного программного обеспечения и опытом работы в медиаиндустрии, подтверждённым портфолио. Из 272 заявок, поступивших из 57 регионов страны, в очный хакатон прошли 53 участника, которые объединились в 17 творческих команд.

Генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский отметил, что в современной медиаиндустрии невозможно успешно развиваться, игнорируя технологические достижения. Он подчеркнул, что в ближайшем будущем контент будет создаваться и распространяться с помощью искусственного интеллекта, однако технологии не должны и пока не могут заменить человеческий талант, так как главным в любом контенте, созданном с помощью ИИ, остаётся автор, задающий направление и определяющий результат.

По итогам хакатона все участники получили памятные призы. Команда, признанная жюри наиболее оригинальной, получила кубок нейроконтента и контракт с АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта» на производство социально значимого контента на сумму 500 тысяч рублей.

Организаторы сообщили, что следующий кубок нейроконтента состоится на II Международном симпозиуме «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» в начале октября 2025 года.