Рок-группа Radiohead анонсировала первые за семь лет концерты

Британская рок-группа Radiohead анонсировала серию концертов, которые станут первыми выступлениями коллектива за последние семь лет. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте группы, первое шоу состоится на 15-тысячной Movistar Arena в Мадриде, где Radiohead планируют выступать с 4 по 8 ноября.

Группа также даст по четыре концерта в Болонье (Unipol Arena), Лондоне (The O2) и Копенгагене (Royal Arena). Завершающая серия выступлений пройдёт в Берлине с 8 по 12 декабря на Uber Arena, вмещающей 17 тысяч зрителей.

Предыдущие концерты коллектива состоялись в 2018 году в рамках тура в поддержку их девятого альбома A Moon Shaped Pool. После этого участники группы сосредоточились на сольных проектах. Вокалист Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд также основали новую группу под названием The Smile, которая с 2022 года записала три альбома.

Radiohead была основана в 1985 году учениками престижной частной школы Абингдон в Оксфордшире Томом Йорком, братьями Джонни и Колином Гринвудами, Эдом О’Брайеном и Филом Селуэйем. Группа продала свыше 30 миллионов копий своих релизов по всему миру. Наиболее известные из них — The Bends, OK Computer и Kid A, выпущенные в период с 1995 по 2000 год. Американский журнал Rolling Stone в 2005 году включил Radiohead в список величайших музыкантов в истории, поместив их на 73-е место. Группа трижды удостаивалась престижной премии «Грэмми» в номинации «Лучший альтернативный альбом».