Солист Rammstein приехал в молдавскую психушку. Добровольно
Солист Rammstein снимает новый клип в психиатрической больнице Молдавии
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Rammstein Mexico
Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию для съёмок нового клипа в психиатрической больнице. Об этом сообщил информационный портал Rupor. По данным портала, исполнитель был замечен в Кишинёве ещё вечером 23 августа. Съёмки проходят в Костюженской психиатрической больнице в пригороде столицы в сотрудничестве с молдавским режиссёром Романом Бурлакой.
«В медучреждении отметили, что подобное мероприятие стало для них новых опытом. В связи с этим в психиатрической больнице отметили, что могут считать своё учреждение «открытым пространством для культуры и творчества», — передаёт издание.
Часть съёмок также проходит в самом Кишинёве, откуда в социальных сетях уже появились кадры со съёмочной площадки. Это первый опыт Линдеманна в работе над музыкальным проектом в Молдавии. Точные сроки съёмок и дата выхода клипа не уточняются.
Ранее сообщалось, что в клипе Тилля Линдеманна из Rammstein главную роль сыграла 29-летняя петербурженка Полина Ауг. Видео, снятое в мрачной стилистике с элементами крови и эротики, посвящено творчеству Дэвида Линча. Как сообщал «Mash на Мойке», настоящая фамилия Полины — Золотухина, но она взяла псевдоним Ауг в честь матери, актрисы Юлии Ауг. Актриса известна ролями Геллы в «Мастере и Маргарите» и в фильме «Юморист».