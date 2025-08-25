Солист Rammstein приехал в молдавскую психушку. Добровольно

Солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн прилетел в Молдавию для съёмок нового клипа в психиатрической больнице. Об этом сообщил информационный портал Rupor. По данным портала, исполнитель был замечен в Кишинёве ещё вечером 23 августа. Съёмки проходят в Костюженской психиатрической больнице в пригороде столицы в сотрудничестве с молдавским режиссёром Романом Бурлакой.

«В медучреждении отметили, что подобное мероприятие стало для них новых опытом. В связи с этим в психиатрической больнице отметили, что могут считать своё учреждение «открытым пространством для культуры и творчества», — передаёт издание.

Часть съёмок также проходит в самом Кишинёве, откуда в социальных сетях уже появились кадры со съёмочной площадки. Это первый опыт Линдеманна в работе над музыкальным проектом в Молдавии. Точные сроки съёмок и дата выхода клипа не уточняются.